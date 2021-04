Spezia, secondi tempi spesso fatali per le Aquile

Secondo tempo tallone d’Achille per lo Spezia che ha perso molti punti nelle riprese fino ad adesso disputate.

Un bel gioco che però paga dal punto di vista fisico e mentale. Non a caso lo Spezia è spesso crollato nei secondi tempi. Con la Lazio non c’è stato un vero e proprio crollo, come successo ad esempio nelle gare con Juventus, Atalanta o Fiorentina, ma sicuramente è venuta meno l’attenzione. Lo ha detto lo stesso Italiano: “Non so se è un aspetto mentale o fisico, nei secondi tempi abbiamo subito troppi gol. Con la Lazio siamo stato un po’ molli ad inizio ripresa, anche se rispetto ad altre trasferte non abbiamo sofferto così tanto”.