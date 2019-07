Ponte | E’ ancora scontro Di Maio-Autostrade con video su Fb

E’ ancora scontro tra il vicepremier Luigi Di Maio e Autostrade, dopo un video sul Ponte Morandi postato su Fb dal leader M5s.

Ed è proprio il vice premier che attacca Autostrade e scrive su Facebook: “Ponte Morandi. Questo video dice tutto. Guardatelo. Non c’è altro da aggiungere… Noi andiamo avanti! I Benetton non ci fanno paura!

Nel video di circa 3 minuti spiegnto la storia di ponte Morandi ribadisce l’intenzione di revocare la concessione ad Atlantia come “un dovere non solo politico, ma morale”.

A testimonianza porta i dati dello stato di “degrado dei piloni 9 e 10” come evidenziato “nel 2017 dal Politecnico di Milano”, ai conti sulle spese per la manutenzione fino al “prezzo al casello”, cresciuto “in 10 anni del 30%”, facendo guadagnare ad Aspi “solo nel 2016 3,1 miliardi e 624 milioni di utile” che potevano “andare alla manutenzione”.

Immediata la replica di Autostrade per l’Italia che precisa come il video “non rappresenti la verità dei fatti”, ritenendo doveroso “rettificare una serie di informazioni e di dati che risultano errati”. Inoltre autotrada ricorda come “chiunque può consultare le informazioni” pubblicate nell’area “Dati e fatti della nostra attività” sulla homepage di Autostrade per l’Italia”.