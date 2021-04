Pochi giorni ancora per partecipare al Premio Fotografico Nicali

Stelle nello Sport promuove il Premio Fotografico Nicali – Iren: ultimi giorni per partecipare e vincere fantastici premi!

Da nove anni il Premio Fotografico Nicali, dedicato al ricordo dello storico presidente del Coni Genova, permette di valorizzare tante diverse discipline sportive e soprattutto inondare i social di bellissime immagini di gioia, fair play, coraggio. In una parola: sport.

Promosso da Stelle nello Sport con il supporto di Iren Luce Gas e Servizi, il Premio Fotografico è aperto a tutti i liguri che amano lo sport: atleti, tecnici, dirigenti, genitori, appassionati. Non è necessario essere fotografi. Non viene premiata la “tecnica” della foto ma le emozioni che suscita.

Sulla pagina www.facebook.com/stellenellosport raccolgono migliaia di “like” le foto originali, emozionanti, magari di sport meno conosciuti, ma che raccontano storie di impegno, sacrificio. Il dietro le quinte di un allenamento, la gioia dopo una vittoria, la delusione per una sconfitta. Emozioni che, oggi più che mai, sogniamo di poter vivere. In particolare i “nostri” giovani.

Auna foto, insomma, per celebrare nel migliore dei modi i valori sportivi. C’è tempo solo fino al 19 aprile per inviarne un massimo di 3 alla mail foto@stellenellosport.com o anche attraverso whatsapp al numero 392.9591172.

Sul sito www.stellenellosport.com/2021/02/08/al-via-la-9a-edizione-del-premio-fotografico-nicali-iren/ ci sono tutte le informazioni e il regolamento. Tutte le foto che verranno inviate alla mail foto@stellenellosport.com saranno visibili a partire dal 20 aprile in uno speciale album sulla pagina facebook di Stelle nello Sport e potranno essere così votate con un “like”.

Alla chiusura del 10 maggio sarà stilata la classifica finale dei 20 autori le cui foto avranno ricevuto i maggiori consensi (“Mi Piace”). Tutti saranno premiati con bonus e gadget di Stelle nello Sport, riceveranno l’ingrandimento incorniciato della propria foto e al Palazzo delle Federazioni del Coni sarà allestita per un anno la mostra con i 20 scatti vincitori.

I primi tre classificati saliranno sul podio grazie al giudizio della “Giuria popolare”. Al primo classificato verrà omaggiato un viaggio GNV per 4 persone più auto per Sardegna o Sicilia. Al secondo uno smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite Gps e al terzo un kit di prodotti offerti da Bottega Ligure.

Non solo. Per tutte le foto in concorso ci sarà anche il giudizio della “Giuria di qualità”, composta, oltreché dai membri del Consiglio Direttivo di Stelle nello Sport, dagli esponenti di Coni Liguria, Panathlon, Miur, Ussi, Porto Antico, Il Secolo XIX, Primocanale e Iren Luce Gas e Servizi. Alla prima selezionata verrà omaggiata una bici elettrica IrenGO. Alla seconda un voucher All Sport del valore di 150 euro per acquisto di materiali sportivi e alla terza un kit di prodotti per la pelle firmati Welcare.