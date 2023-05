Pistacchi: a Sestri Levante una spiaggia artificiale. Assurdo, fermare il progetto

“Si sente troppe volte parlare di destagionalizzare. Concetto sacrosanto, che tuttavia resta ‘vuoto’ e fine a se stesso se accompagnato da azioni che vanno nella direzione opposta.

Nei giorni in cui il Riviera Film Festival, con lo straordinario entusiasmo accresciuto dalla presenza dei protagonisti di ‘Mare Fuori’, dimostra come manifestazioni importanti e ben organizzate sono la strada da percorrere, occorre fermare un progetto preoccupante ideato dall’amministrazione uscente e pronto ad essere perseguito in caso di successo del centrosinistra”.

Lo ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra Diego Pistacchi.

“La realizzazione delle piscine nelle ex aree FIT – ha aggiunto Pistacchi – è già nata in maniera assurda, con la copertura della vasca non regolamentare e con la piscina olimpionica rimasta scoperta.

E’ fin troppo intuitivo capire che una piscina coperta, che rispetti le misure regolamentari, consentirebbe non solo l’attività agonistica nel corso dell’inverno, ma anche l’organizzazione di eventi internazionali e l’ospitalità di allenamenti federali o di squadre nazionali. Un’occasione unica che le amministrazioni di Sestri Levante hanno voluto scartare a priori.

Il problema però non è solo questo. E’ anche quanto sta per accadere se non viene fermato il nuovo progetto.

La piscina olimpionica, proprio perché così è di fatto inutile, verrà interrata per metà, al posto di alcune corsie verrà realizzata una spiaggia artificiale, dove saranno piazzati e affittati ombrelloni e lettini.

Una spiaggia in tutto e per tutto, che ovviamente non sarà una spiaggia libera, ma a pagamento, e ovviamente aperta solo durante i mesi estivi.

Un inutile doppione del nostro litorale assai più bello, che farà perdere per sempre la possibilità a Sestri di puntare sulla piscina per una destagionalizzazione possibile grazie al nuoto.

Chiediamo di lasciare il mare fuori e di mettere la piscina dentro, al coperto. Sarà un tema da trattare con i gestori attuali o futuri. Ma serve una scelta netta da parte dell’amministrazione comunale. Per il bene di Sestri Levante, dei cittadini che le piscine le hanno pagate a caro prezzo, lasciando costruire tanta edilizia residenziale con il ‘Pru’ della FIT”.