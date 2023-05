Festa della Mamma, raccolta di firme contro l’utero in affitto. Salvini: reato universale

“Quando si sfrutta una mamma e se ne vende il bambino per soldi non è più una questione di destra o sinistra, ma di etica, giustizia e umanità”.

Lo ha ribadito oggi su fb il leader della Lega e ministro del Mit Matteo Salvini.

“Per questo – ha spiegato Salvini – è nostro dovere fermare lo squallido business miliardario dell’utero in affitto, una pratica che vogliamo diventi reato universale, perseguendo anche chi lo commette all’estero.

Sabato e domenica, in occasione della Festa della Mamma, raccoglieremo le vostre firme in più di 500 gazebo in tutta Italia per sostenere una battaglia storica della Lega, già avviata in Parlamento.

Potete far sentire la vostra voce firmando online fin da subito qui: https://legaonline.it/nouteroinaffitto/.

Donne e bambini NON sono in vendita. No all’utero in affitto”.

Ecco l’elenco dei gazebo sul territorio della Città Metropolitana di Genova in cui si potrà firmare contro la pratica e il mercato dell’utero in affito.

Arenzano via Bocca 13/05 Dalle ore 09:00 alle ore 12:30

Busalla piazza Enrico Macciò 14/05 Dalle ore 09:00 alle ore 12:30

Chiavari via Entella, 71 11/05 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Chiavari via Entella, 71 12/05 Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Chiavari piazza Roma (area giardini) 13/05 Dalle ore 15:00 alle ore 19:30

Chiavari piazza Mazzini (lato Banca Sella) 19/05 Dalle ore 10:00 alle ore 12:30

Chiavari piazza Gagliardo 28/05 Dalle ore 15:00 alle ore 19:30

Genova via Torti c/o altezza Villa Imperiale 12/05 Dalle ore 10:00 alle ore 12:30

Genova via Cantore c/o angolo via Giovanetti 13/05 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Genova piazza Pilo 13/05 Dalle ore 10:00 alle ore 12:30

Genova largo Pertini 13/05 Dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Genova piazza Rissotto 13/05 Dalle ore 09:30 alle ore 12:30

Genova corso Italia 14/05 Dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Genova via San Lorenzo c/o altezza piazza Matteotti 14/05 Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Rapallo piazza Davigo 14/05 Dalle ore 08:00 alle ore 13:00

Recco passo Assereto 13/05 Dalle ore 09:30 alle ore 12:30.