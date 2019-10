Pioggia a Ceriale, messa in sicurezza del rio San Rocco. 

Il sindaco Romano: “Al lavoro con la Regione per il progetto definitivo”“Stralcio da 700-800 mila euro, i finanziamenti regionali ci sono: fare presto” “Il nostro territorio nel complesso ha retto bene anche grazie all’azione preventiva messa in atto dal nostro Comune per la pulizia di rii, canali e condotte cittadine

Si sono registrate piccole esondazioni del rio San Rocco, con fango, e detriti che si sono riversati sulla strada, ma la situazione è sotto controllo”.

Lo dice il sindaco di Ceriale Luigi Romano dopo la giornata di ieri e la nottata passata nel costante monitoraggio dell’allerta meteo e dell’ondata di maltempo che non ha risparmiato il ponente savonese.

“Siamo già al lavoro per la pulizia e la messa in sicurezza” aggiunge il primo cittadino cerialese. “Ringrazio tutti quanti si sono attivati per questa allerta meteo”.Tuttavia il sindaco Romano rilancia proprio oggi la necessità di accelerare sul progetto di complessiva messa in sicurezza del rio San Rocco al vaglio della Regione Liguria, un progetto elaborato dagli uffici comunali e che attende di essere operativo: “Sappiamo che ci sono anche i finanziamenti regionali necessari per dare il via libera ai lavori, aspettando il completamento dell’iter con l’ok al progetto definitivo in accordo con la Regione Liguria”.

“Ribadisco che per il nostro territorio rimane un progetto di messa in sicurezza essenziale che auspichiamo di poter concludere a breve, prima che altre forti piogge e piene possano creare problemi ancora più gravi”.

E il sindaco di Ceriale entra nel dettaglio: “Stiamo lavorando su un primo stralcio di lavori per 700-800.000 euro relativo al tratto finale del rio, che è il più critico. L’intero progetto di sistemazione di tutto rio San Rocco, anche sopra l’Aurelia, è di circa 5 milioni di euro”.

“L’allerta meteo di queste ore e le piogge intense dimostrano che gli interventi preventivi a disposizione del Comune non sono sufficienti e per questo chiediamo alla Regione un sostegno per definire l’intervento che potrebbe risolvere i pericoli di esondazioni e mitigare ogni rischio idrogeologico. Siamo già stati presso gli uffici regionali e sollecitato l’assessorato competente”.

“Restiamo a disposizione della Regione Liguria per un rapido incontro e dare finalmente fattibilità a quest’opera” conclude il sindaco Romano.