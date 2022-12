Piazza De Ferrari gremita per la Festa dell’Immacolata

Genova- «Oggi iniziano tradizionalmente le feste con tante iniziative per i cittadini; un Natale che torna all’aria aperta, senza le restrizioni del Covid. Ci aspettiamo nel 2023 la fine della guerra, e la fine della crisi energetica e mi auguro che l’anno nuovo porti l’inizio di tutti quei lavori infrastrutturali e l’apertura dei tanti cantieri attesi in città, perché prima finiamo queste opere, prima i cittadini ne potranno godere». Lo ha detto il sindaco Marco Bucci salendo sul palco allestito in piazza De Ferrari, durante i festeggiamenti per l’avvio delle festività natalizie, iniziate con l’inaugurazione del presepe in Regione e con l’accensione delle luci dell’albero di Natale. Piazza De Ferrari gremita in questo 8 dicembre, che ha visto canti, luci, giocolieri, trampolieri e tante sorprese, soprattutto per più piccoli.