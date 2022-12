Natale e Capodanno in Amt-bus sul territorio metropolitano. Il servizio provinciale di Amt per le festività natalizie.

Natale e Capodanno in bus sulla rete provinciale, analogamente a quanto previsto normalmente nell’ambito della città di Genova. In queste due giornate, come accaduto per la prima volta lo scorso anno, sarà possibile spostarsi con il trasporto pubblico sia al mattino che al pomeriggio sulle principali direttrici del territorio provinciale.

I bus saranno, infatti, in servizio nelle due giornate con un orario festivo speciale che coprirà le fasce orarie comprese tra le 8.00 e le 12.00 e le 15.30 e le 18.30. Gli orari speciali per Natale e Capodanno si possono consultare sul sito www.amt.genova.it nella sezione Servizio di Trasporto Provinciale e sulla App Amt.

Marco Beltrami, presidente Amt- Genova dichiara.

«E’ questo il secondo anno in cui offriamo il servizio di trasporto in ambito provinciale nelle giornate di Natale e Capodanno. Il riscontro avuto l’anno scorso è stato molto positivo e ci ha spinto a confermarlo. Sono tutti passi nella direzione di una costante attenzione alle necessità del territorio e dell’integrazione dei modelli di servizio tra urbano ed extraurbano».

Dichiara Claudio Garbarino, Consigliere delegato ai Trasporti della Città Metropolitana di Genova.

«Sono lieto che l’iniziativa dello scorso anno sia replicata anche per le prossime festività. Si tratta di una possibilità molto importante per chi vive nell’entroterra, ma anche per chi vive in città e magari vuole trascorrere queste feste molto sentite nei luoghi dove è nato, senza utilizzare l’automobile, comunque un segnale di continuità importante per l’utenza, che vuole dimostrare ancora una volta il nostro impegno nel realizzare una mobilità in continuo miglioramento nei confronti delle esigenze del territorio».

Per quanto riguarda il periodo delle festività in ambito provinciale, da venerdì 23 dicembre fino a sabato 7 gennaio, nei giorni feriali sarà in vigore l’orario non scolastico. Nel periodo delle feste natalizie la programmazione della linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino resterà invariata. Per gli orari consultare il sito www.amt.genova.it nella sezione Servizio di Trasporto Provinciale. Le biglietterie provinciali osserveranno il consueto orario; resteranno chiuse solo nelle giornate festive. ABov