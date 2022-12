Genoa-Sudtirol 2-0, Gilardino: Vittoria all’esordio un sogno

Il Genoa torna a vincere in campionato ed al Ferraris regalando una vittoria da sogno al campione del Mondo Alberto Gilardino.

“Questa vittoria è un sogno, bellissimo tornare in questo stadio, davanti a quelli che sono stati i miei tifosi. Abbiamo lavorato poco sul campo, i ragazzi hanno avuto grande determinazione e grande voglia di vincere. Io alla società Ho dato massima disponibilità, tocca alla società decidere quale sarà il mio futuro”. Riguardo a Portanova in tribuna: “io mi occupo solo dell’aspetto tecnico. Manolo per due giorni non si è allenato, l’ho portato con noi in ritiro ma poi è andato in tribuna”.