Per Pasqua Boccadasse sarà ad ingressi contingentati

In vista del weekend festivo di Pasqua il Comune di Genova sta mettendo a punto un dispositivo per contingentare gli afflussi a Boccadasse in modo che non si affolli in maniera rischiosa sul fronte contagi.

L’intenzione del Comune è quella di evitare, quello che è successo domenica scorsa, ovvero che ci siano troppe persone contemporaneamente e che quindi ci sia il rischio di assembramenti.

In una riunione odierna verranno definiti gli ultimi dettagli ma in sostanza si tratterà di un controllo visivo e di una regolazione delle presenze.

Saranno impiegati agenti della Polizia Locale e volontari ai punti di accesso dell’antico borgo creando, così, dei veri e propri varchi regolando la presenza al suo interno.

Si tratterà di un presidio per persuadere le persone a indossare le mascherine ed evitare comportamenti che possano essere sanzionati.