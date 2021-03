Nuovo singolo per Liner, artista da milioni di stream

Liner, il giovane artista indipendente da oltre 10 milioni di stream, torna con il nuovo singolo “Blocchi”, in digitale dal 2 aprile.

Dopo mesi di silenzio, il giovane artista LINER torna con un nuovo singolo “BLOCCHI”, che sarà disponibile in digitale da venerdì 2 aprile. Il brano arriva dopo il successo dei precedenti singoli dell’artista (distribuiti totalmente da indipendente) che hanno collezionato oltre 10 milioni di stream sulle piattaforme digitali.

Il brano nasce dal famigerato blocco dello scrittore che lo stesso Liner ha recentemente vissuto sulla sua pelle e superato grazie alla stesura del brano stesso, che tratta di tutti i tipi di blocchi mentali ed emotivi che ognuno di noi si ritrova ad affrontare e da cui, secondo l’autore, si può uscire solo reagendo con forza e determinazione.

«Spesso, quando parli alle persone dei problemi che ti affliggono, queste ti spronano a rialzarti, senza però consigliarti davvero come farlo. – dichiara Liner – In “Blocchi” rifletto sul fatto che chi ci sta accanto può essere sì in grado di compatirci, ma mai di salvarci veramente. È qui che entra in gioco la nostra forza di volontà, che è l’unica cosa su cui possiamo contare per superare i momenti di blocco».

Stefano Sciuto, in arte Liner, è un giovane artista intraprendente e indipendente. Grazie al suo talento, i suoi brani riescono a conquistare milioni di stream sulle piattaforme digitali nonostante la sua totale indipendenza: si affida unicamente a un piccolo team composto da 3 collaboratori. Nato a Torino il 12 aprile 1999, si avvicina alla musica pop-rap all’età di 17 anni, quando nel corso del 2016 pubblica su YouTube i suoi primi brani inediti che contano oggi milioni di visualizzazioni. La sua carriera inizia a prendere forma quando, negli anni successivi, fa da spalla a grandi nomi del panorama rap italiano, tra cui Ghali, Nitro, Mostro, Lowlow, Fred De Palma, Gionnyscandal, Giaime e Raige. Ad aprile 2020 pubblica il brano “Vuoto” in collaborazione con il rapper italiano Biondo. Il singolo conquista la 5^ posizione nella classifica iTunes e il 15° posto nella nella classifica Viral di Spotify, e conta ad oggi più di 8 milioni di stream sulle piattaforme digitali. A maggio 2020 Liner pubblica il singolo “Shangai”, seguito dal brano “Mi Fai Male” nel mese di ottobre dello stesso anno.

