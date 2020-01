Per i lettori di LN 100 posti per l’anteprima del film Figli con la Cortellesi e Mastandrea

Il prossimo 20 gennaio alle ore 18.00 presso l’Uci Cinemas Fiumara, verrà proiettata l’anteprima del film Figli con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, un film di Mattia Torre per la regia di Giuseppe Bonito.

Liguria Notizie e la distribuzione del film hanno deciso di avviare un’interessante iniziativa che prevede per 100 fortunate persone, la possibilità di assistere all’anteprima del film.

In pratica, sono stati messi a disposizione 50 inviti validi per 2 persone, per un totale di 100 posti,che assisteranno alla proiezione del film in anteprima.

Sarà solo necessario registrarsi a questo link per ottenere la prenotazione dei posti.

Figli è un film di Mattia Torre per la regia di Giuseppe Bonito con gli attori Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea.

Nel cast, tra gli altri, sono presenti anche Stefano Fresi, Valerio Aprea e Paolo Calabresi.

Figli è una produzione Wildside e The Apartment, parte di Fremantle e Vision Distribution ed è distribuito da Vision Distribution.

“I figli ti invecchiano, ma d’altra parte il tuo cuore non è mai stato così grande”.

Sara (Paola Cortellesi) e Nicola (Valerio Mastandrea) sono sposati e innamorati. Hanno una bambina di 6 anni e una vita felice.

L’arrivo del secondo figlio, però, scombina gli equilibri di tutta la famiglia svelando crepe nel loro rapporto e insoddisfazioni personali con risvolti tragicomici. Nonni stravaganti, amici sull’orlo di una crisi di nervi e improbabili baby sitter non saranno loro di aiuto. Tra l’istinto di scappare e la voglia di restare, Sara e Nicola riusciranno a resistere e a rimanere insieme?

Come richiedere gli inviti: usare esclusivamente il seguente link: http://www.upmaster.it/ligurianotizie8324.html

(La registrazione non sarà più attiva nel momento in cui verranno esauriti gli inviti).