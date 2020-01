Mercato Genoa: Pinamonti riscattato per girarlo in prestito

Non c’è più molto spazio per Andrea Pinamonti al Genoa, chiuso da Favilli, Pandev e Sanabria.

L’Inter potrebbe anticipare il rientro alla base per il minutaggio esiguo che avrà a disposizione, con il rischio di impoverire il valore del cartellino.

Il giovane centravanti potrebbe passare nelle prossime ore a titolo definitivo al Genoa. Una volta versati i 18 milioni di euro nelle casse dell’Inter, il club di Preziosi potrebbe così girarlo in prestito in Serie A. Tra i club in prima fila, va segnalato l’interesse molto forte dell’Hellas Verona. In questo modo il club ligure, anticipando il riscatto, cercherebbe di valorizzare il giovane attaccante prima di poterlo cedere definitivamente a sua volta.