Pd: solidarietà ai lavoratori scesi stamane in piazza a Genova, Governo Conte intervenga

“Solidarietà ai lavoratori di ArcelorMittal scesi in piazza oggi, per una manifestazione unitaria che vede coinvolte tutte le sigle sindacali. Non capiamo perché l’azienda aumenti la cassa integrazione, a fronte di un aumento del lavoro. Troviamo la proposta di ArcelorMittal del tutto incomprensibile”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri comunali e regionali del Pd.

“I lavoratori dell’ex Ilva di Genova – hanno aggiunto – non possono essere usati come strumento di ricatto contro il Governo, nell’ambito di una trattativa che non si è ancora conclusa. I lavoratori vanno rispettati.

Chiediamo al Governo Conte, che in questi mesi è stato impegnato nell’emergenza Covid-19, di rimettere mano alla questione ex Ilva.

Occorre riprendere il dialogo con le parti sociali e con Mittal, per stabilire cosa ne sarà dell’azienda e della proprietà, per dare garanzie allo stabilimento di Genova e per dare un futuro della siderurgia italiana, che noi consideriamo un asset fondamentale per il nostro Paese”.