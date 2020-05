Daniele Raco, testimonial per la Croce Bianca Genovese

Genova. Il comico genovese Daniele Raco è diventato testimonial per la campagna donazioni in favore della Croce Bianca Genovese.

In un breve video diffuso sui canali social della Pubblica Assistenza e dell’artista, Raco invita la cittadinanza a “stare vicino alla Croce Bianca Genovese perché, da sempre, la Croce è al nostro fianco”.

Il messaggio è importante, in questo periodo di emergenza Covid-19, considerati gli ingenti costi per l’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale per i Soccorritori e alla luce della sospensione dei rimborsi per gli interventi le urgenze sanitarie da Covid comunicata da Alisa.

Ogni uscita per Covid19 o sospetto tale, costa alla nostra Associazione circa 14,00€ di Dispositivi di Protezione Individuale per ogni Soccorritore, in quanto sono necessari:

2 tute in Tyvek, categoria 4 o superiore, monouso; 2 maschere FFP2 monouso; 4 paia di guanti corti monouso; 2 paia di guanti lunghi monouso; 4 calzari monouso; 2 maschere chirurgiche; 2 visiere, sanificabili.

Ogni servizio è rimborsato dalla ASL3 31,81€.

Con i 3,81€ rimanenti occorre coprire i costi per il materiale di consumo del soccorso (bende, presidi, ossigeno), le divise, il gasolio del mezzo e tante altre piccole spese.

Tutto questo sperando che il personale sia volontario: con solo personale dipendente non riusciremmo a garantire nulla.