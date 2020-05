Commissariati Genova: oggi riaperti uffici Passaporti, Armi e Licenze amministrative

Da oggi gli uffici Passaporti, Armi e Licenze amministrative dei Commissariati di P.S. di Genova e Provincia saranno riaperti al pubblico.

L’accesso agli uffici sarà consentito solo con mascherina e rispettando il distanziamento sociale.

E’ prevista anche la prenotazione per un appuntamento.

Ecco la nota inviata dalla Questura di Genova.

“COMMISSARIATO CENTRO

Per quanto concerne l’acquisizione delle istanze di passaporti, i cittadini potranno accedere agli sportelli previo appuntamento da fissare attraverso il sistema di prenotazione on line all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Il ritiro potrà avvenire senza appuntamento rispettando gli orari sopra elencati. Per l’accesso all’ufficio armi o licenze i cittadini potranno accedere senza calendarizzare l’appuntamento ma rispettando gli orari sopra descritti.

COMMISSARIATO NERVI

Per quanto concerne l’acquisizione delle istanze di passaporti, i cittadini potranno accedere agli sportelli previo appuntamento da fissare attraverso il sistema di prenotazione on line all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Il ritiro potrà avvenire contattando il numero 010 32902205. Per l’accesso all’ufficio armi o licenze i cittadini potranno accedere prenotandosi al numero 010 329021.

COMMISSARIATO SESTRI PONENTE

Per quanto concerne l’acquisizione delle istanze di passaporti, i cittadini potranno accedere agli sportelli previo appuntamento da fissare attraverso il sistema di prenotazione on line all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. All’ufficio armi o licenze i cittadini potranno accedere, previo appuntamento, contattando dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 9:00 o dalle 13:00 alle 14:00 il numero 010 64806211.

COMMISSARIATO PRE’

Per quanto concerne l’acquisizione delle istanze di passaporti, i cittadini potranno accedere agli sportelli previo appuntamento da fissare attraverso il sistema di prenotazione on line all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. Per accedere all’ufficio armi o licenze i cittadini potranno prenotarsi al numero 010 254871.

COMMISSARIATO RAPALLO

Per quanto concerne l’acquisizione delle istanze di passaporti, i cittadini potranno accedere agli sportelli previo appuntamento da fissare attraverso il sistema di prenotazione on line all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. All’ufficio armi o licenze i cittadini potranno accedere, previo appuntamento, contattando dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30 o il mercoledì dalle 15:00 alle 18:00 i numeri 0185 2327205, 0185 2327207 o 0185 2327227.

COMMISSARIATO SAN FRUTTUOSO

Per quanto concerne l’acquisizione delle istanze di passaporti, i cittadini potranno accedere agli sportelli previo appuntamento da fissare attraverso il sistema di prenotazione on line all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it. All’ufficio armi o licenze i cittadini potranno accedere, previo appuntamento, contattando il numero 010 518611”.