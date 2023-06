Paura a Lavagna per grosso incendio. VVF indagano su fiamme partite da barbecue

Paura in via per Santa Giulia, nei pressi del ristorante il Gabbiano, per un incendio boschivo sopra Lavagna.

Le fiamme, partite intorno alle 13,30 di ieri probabilmente da un barbecue e alimentate da un vento di tramontana, in poco tempo si sono propagate alla macchia mediterranea resa arida dal caldo e hanno minacciato anche un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e una di Genova con le squadre dei volontari antincendio boschivo (Vab).

L’immediato intervento ha consentito alle 19 di fermare le fiamme e cominciare la bonifica.

Il Comune di Lavagna ricorda l’assoluto divieto di accendere fuochi e utilizzare fonti di calore vicino ai boschi.

L’ispettorato dei vigili del fuoco sta indagando per scoprire da dove è partito quello che è il primo incendio boschivo del 2023 nel Levante genovese.