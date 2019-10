Pastorino (Rete a sinistra): domani in piazza a Genova per sostegno a popolo curdo

Domani il capogruppo regionale di Rete a Sinistra (ora Linea Condivisa) Gianni Pastorino parteciperà al presidio “Stand Up 4 Rojava” per manifestare sostegno al popolo curdo e protestare contro l’invasione della regione da parte dell’esercito turco.

L’appuntamento è fissato alle ore 18 in Largo Pertini, a Genova.

“Le operazioni militari – ha spiegato Pastorino – decise arbitrariamente da Erdogan aggraveranno ancora l’emergenza umanitaria, in un territorio piagato da lunghi anni di guerra civile e di scontri con l’Isis.

Pieno sostegno al popolo curdo, che oltre alla costante minaccia turca ha dovuto fronteggiare la pressione del terrorismo islamico, pagando per questo un altissimo tributo di sangue.

Morte, disperazione, miseria, tutto alle porte delle democrazie europee: questi fatti dimostrano, ancora una volta, come i fenomeni migratori dovrebbero essere letti considerandone i fatti scatenanti.

Se esiste un’emergenza profughi è perché nel mondo, non distante da noi, esistono guerre sanguinose in cui addirittura si pratica la crudele sostituzione etnica. Successe ai tempi della ex Jugoslavia, succede oggi in Siria e Kurdistan. Nel frattempo, ancora una volta, leader e grandi istituzioni sovranazionali si dimostrano inadeguati e reticenti”.