Recital di Vergassola sabato al Teatro Sacco di Savona

Sabato sera al Teatro Sacco di Savona grande attesa per l' esilarante recital di Dario Vergassola. L' appuntamento con la simpatia del comico spezzino è per le ore 21. E' gradita la prenotazione.

SAVONA. 10 OTT. Proseguirà con uno spettacolo esilarante la stagione artistica dell’ Antico Teatro Sacco a Savona.

“Sparla con me” è infatti il titolo del secondo appuntamento del cartellone stagionale che vedrà esibirsi Dario Vergassola sabato alle ore 21.

Lo spettacolo, che prende spunto dai successi televisivi di “Parla con me”, vedrà il notissimo comico spezzino Dario impegnato in un recital dove metterà in mostra tutte le sue qualità ed i momenti più divertenti dei suoi tanti incontri nel salotto di Serena Dandini.

Tra risate, aneddoti e momenti musicali, Vergassola, con la consueta ironia tagliente, andrà in scena con un one-man-show che ripercorrerà a ritroso la strada segnata dal calore degli amici del bar, la non semplice relazione familiare con l’impertinente suocera, la movida davanti all’unico bancomat di La Spezia, i ricordi di bambino quando sognava di poter diventare un moderno Robin Hood e di quando gli venne regalato il vestito da Zorro in occasione del suo ventiseiesimo compleanno.

“Ma più di tutto- ci ha spiegato lo stesso Vergassola- metto in scena l’esilarante sconcerto di chi, misurandosi con le ragazze calendario, con i vip, con i calciatori e i tronisti, si rende conto che solo una risata potrà seppellire la vacuità, il silicone e il sorriso a trentadue denti”.

Il Teatro Sacco sorge all’interno dell’omonimo palazzo nel centro storico di Savona ed è uno dei teatri più antichi ancora in funzione. Venne inaugurato nel 1785, come primo teatro in assoluto della città, restò anche l’unico fino al 1853, anno in cui venne inaugurato l’altro teatro cittadino, il Chiabrera.

Un consiglio: per rispettare la normativa vigente sulla sicurezza, il Teatro Sacco ha una disponibilità di posti a sedere limitata, pertanto è molto gradita la prenotazione.

Per avere ulteriori informazioni sullo spettacolo, o per prenotare è possibile telefonare ai numeri 331.77.39.633 e 328.65.75.729, oppure inviare una e mail all’indirizzo di posta elettronica info@teatrosacco.com

CLAUDIO ALMANZI