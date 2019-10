Salone Nautico di Genova, lancio mondiale a New York per la 60a edizione

Il Salone Nautico di Genova sbarca a New York per lanciare, nell’ambito dei festeggiamenti del Columbus Day, la sua 60esima edizione, che si terra’ dal 17 al 22 settembre 2020.

L’evento newyorkese sara’ l’occasione per un lancio mondiale della prossima edizione della kermesse fieristica. La delegazione prendera’ parte ad incontri istituzionali, alla serata di Gala del Columbus Day, sabato 12 ottobre, al Gala del Consolato Generale d’Italia a New York e alla tradizionale Columbus Day Parade.

La parata verra’ ripresa in diretta dalla rete televisiva statunitense Abc che trasmettera’ ripetutamente anche un video che valorizza Genova, la Liguria e il Salone Nautico, con l’invito a visitare la citta’ e il territorio da parte dell’archistar Renzo Piano, del sindaco Marco Bucci e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“A New York – ha spiegato l’assessora allo Sviluppo economico e turistico del Comune di Genova Laura Gaggero – porteremo in omaggio alle autorita’ che incontreremo lo spartito dell’Ave Maria Zeneize con una speciale dedica autografa del maestro Agostino Dodero. L’Ave Maria Zeneize e’ universalmente riconosciuta come una preghiera per i naviganti ed e’ stata tradotta in moltissime lingue”.