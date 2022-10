Pallavolo – Rainbow subito convincente

La Spezia – Parte in linea coi dichiarati aneliti la Rainbow Spezia nel campionato territoriale di 1.a Divisione. A Vezzano le spezzine travolgono infatti l’ Admo Lavagna con un eloquente 3-0 (25-8 / 26-17 / 25-21 i set).

Subito esorcizzato in tal modo, si direbbe, l’infortunio che a un paio di giorni da questo esordio ha visto lo schiacciatore Sara Venti dare probabilmente l’addio a questa stagione pallavolistica; a causa di una rottura ai legamenti nel corso d’un allenamento congiunto con la Futura Ceparana: a riempire il suo spazio nel parco-giocatori dovrebbe essere chiamata dal “vivaio” Michelle Bosati, nel frattempo sul parquet, contro l’Admo è stata riportata al suo vecchio ruolo di banda la Pilli e in quello di libero è stata inserita la Viti.

Per il resto la Cuffini a costruire con la Zonca in diagonale, in mezzo la Reynoso e la Guidi, la Ciappei l’altro schiacciatore. Entrate nel corso dell’incontro pure la Pugliese al palleggio, la La Mattina al centro e la Antonio all’ala, non entrate la Giannone e la Grispo.

Infine questi gli altri “score” in quella che appunto era la giornata inaugurale…Futura Ceparana-Colombiera Project post. 26/10, Elsel Spezia-On Cogorno 3-2, Sestri Levante-Zephyr Valdimagra 0-3, Tigullio Santa Margherita Ligure-Don Bosco Spezia 3-2 e Psm Rapallo a riposo.

Nella foto la panchina della Rainbow durante il match