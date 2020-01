Pallavolo – Podenzana Volley okay contro l’ Hyposense Albaro

Barbarasco – Pur concedendo il terzo set, il Podenzana Volley batte di netto a Barbarasco (3-1 e 25-19 / 25-18 / 23-25 / 25-15) l’ Hyposense Albaro, mantenendosi così a un punto soltanto dalla capolista Paladonbosco Genova: attesa mercoledì 15/1, ore 21, per quel recupero che è un vero e proprio match-clou.

Contro le albaresi canonicamente in campo la Ruffini al palleggio e capitan Barbieri opposto, al centro la Giovanelli e la Baldi con Jessica Leonardi libero, di banda la Boricean e Francesca Leonardi.

Da evidenziare per l’occasione l’ingente affluenza di pubblico, fra cui si sono fatte particolarmente sentire le bimbe del settore giovanile rossoblù, attraverso un tifo persino organizzato.

Ecco poi gli altri risultati in quella che, anche nel Girone B della Serie D ligure femminile, era l’ 11.a giornata; Acli Santa Sabina Ge-Lunezia Volley 3-0, Centro Volley Spezia-Cus Genova 3-1, Paladonbosco Ge-Tecnocasa Chiavari 3-0, Psm Rapallo-Normac Albaro 3-2, Serteco School Ge-Agv Campomorone 0-3.

Consegue classifica che recita…Paladonbosco Genova punti 29, Podenzana 28, Agv Campomorone 24, Hyposense Albaro e Serteco School Ge 16, Acli Santa Sabina Genova 13, Cus Genova e Tecnocasa Chiavari 10, Lunezia Volley e Centro Volley Spezia 9, Normac Albaro 5, Centro Volley La Spezia 4, Psm Rapallo 8.