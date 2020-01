Genoa, prevendita per la sfida contro la Roma a gonfie vele

Viaggia la prevendita per la partita con la Roma di domenica (ore 18), prologo a due trasferte consecutive con Fiorentina e Atalanta.

I 1.500 biglietti staccati sinora, di cui 700 acquistati per il settore ospiti, si aggiungono ai 18.858 titolari di abbonamenti stagionali. Ci sono tutte le premesse per avvicinare, o superare, la media spettatori registrata nel girone di andata al Ferraris (22.173), la migliore tra l’altro degli ultimi anni visto il trend in crescita. I biglietti per il match con i giallorossi, di scena stasera negli ottavi di Coppa Italia in casa del Parma, sono reperibili con le consuete modalità. Al Ticket Office in via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19), nelle ricevitorie autorizzate (clicca qui per l’elenco) e sul sito www.sport.ticketone.it.