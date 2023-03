Pallavolo, Podenzana Tresana a Celle Ligure

Non molto tempo per il Podenzana Tresana Volley per godersi la prima vittoria, quella netta col Diano Marina a Barbarasco, nei secondi playoff (consecutivi) per la promozione in Serie B2 della sua storia.

Le rossoblù infatti rigiocano, sempre per i playoff di Serie C ligure femminile, sabato 18/3: ore 21, al palasport “Natta” di Celle Ligure-Sv, contro il Celle Varazze terzo in classifica; arbitra Doriano Pons.

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno…Admo Lavagna Ge-Vigo Albenga Sv, Serteco Wonder Genova-Cogovalle Cogoleto Ge, Vasco Lanfranchi Diano M. Im-Normac Genova.