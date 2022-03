Pallavolo – Podenzana riparte dal Paladonbosco

Podenzana – Osservato un turno di riposo, il Podenzana Tresana Volley torna in campo sabato 19/3 al Paladonbosco di Sampierdarena, ospite del Paladonbosco Genova per la 12.a giornata (a suo tempo “saltata” a causa della pandemia…) del campionato di Serie C ligure femminile; Girone B: arbitra Roberta Ferlito. Fra le rossoblù in forse l’opposto Benedetta Briglia.

Avis Casarza Ligure-Tigullio Project Santa Margherita e Serteco School Genova-Admo Lavagna le altre due partite in programma in questo turno in via di recupero.