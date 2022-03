Pallavolo – Zephyr in cerca di rilancio

Santo Stefano Magra – Il polpaccio dell’opposto Fabio Bottaini è l’unico motivo al momento d’incertezza nei ranghi della Zephyr Mulattieri Valdimagra, in vista del confronto con l’Arti e Mestieri di Collegno-To, previsto per sabato 19/3 (ore 17) al Palaconti di Santo Stefano Magra: per la 21.a giornata del campionato di Serie B maschile nazionale; Girone A. Per la cronaca arbitrano Alessandro De Martino e Francesco Scialpi. I piemontesi sono in zona-retrocessione, ma da parte spezzina occorre la massima concentrazione, poiché l’imperativo è riprendersi dalla caduta in casa del Fenera Chieri proprio dalle parti di Torino.

Questi poi gli altri incontri in programma nel turno…Cus Genova-Admo Lavagna Ge, Global Colombo Genova-Pallavolo Novi Ligure Al, Negrini Acqui Terme Al-Fenera Chieri To, Pvlcerealterra Cirié To-Tomcar Sant’ Anna Torino e Trading Logistic Spezia-Alto Canavese Cuorgné To.