Pallavolo – Podenzana chiude dignitosamente

Podenzana – Chiude con dignità questi playoff per la promozione in Serie B2 femminile, che dopo la salvezza dalla retrocessione in D hanno costituito una sorta di “quid” stagionale in più, il Podenzana Tresana Volley che strappa un set alla vicecapolista Celle Varazze.

A Barbarasco rossoblù per l’occasione con la Deste al palleggio e la Pinotti opposto, la Bacchini e la Allegretto centrali con Jessica Leonardi libero, di banda la Protopapa e capitan Francesca Leonardi (nel finale ha fatto capolino pure la giovanissima Bambini).

Dall’altra parte della rete capitan Villa in costruzione dove verso la fine è subentrata la Michero, la Graziani in diagonale e la La Porta libero, la Arrigo e la Bocca al centro dov’è apparsa anche la Zela; la Peroni e la Lamiri all’ala ove s’è vista pure la Gandolfi.

Questi poi gli altri risultati in quella che era l’ultima giornata: Admo-Albisola 3-1, Albenga-Serteco 3-0, Legendarte-Tigullio 3-0.

Consegue una classifica finale che recita…

Iglina Albisola punti 33, Celle Varazze e Albenga Volley 31, Legendarte Finalmaremola 28, Admo Lavagna 22, Tigullio Project Santa Margherita Ligure e Serteco School Genova 10, Podenzana Tresana 3.

Adesso sotto con l’allestimento della prossima stagione.

Tabellino.

PODENZANA TRESANA – CELLE VARAZZE 1 – 3

SET: 16-25 / 25-17 / 18-25 / 17-25.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Deste 2, Pinotti 10, Bacchini 10, Allegretto 7, Leonardi F. 17, Protopapa 9, Bambini 0, libero Leonardi; n.e. Musetti, Bartoli, Della Tommasina, Benvenuti e Rocca.

CELLE VARAZZE: Villa 3, Michero 0, Graziani 11, Arrigo 10, Bocca 8, Zela 2, Lamiri 3, Peroni 17, Gandolfi 3, libero La Porta.

ARBITRI: Lazzerini e Zampini.

Nella foto capitan Francesca Leonardi alle prese con l’arbitro