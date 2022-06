83 Giro dell’Appennino: Meintjes trionfa a Genova De Ferrari

Grande spettacolo all Giro dell’Appennino numero 83 della storia che presenta un arrivo identico a quello della 12esima tappa del Giro d’Italia 2022, nel centro di Genova.

Non ci sono l’Alpecin Fenix e Stefano Oldani oggi: a far festa in via XX settembre è Louis Meintjes dell’Intermarché Wanty Gobert, primo extraeuropeo nell’albo d’oro (e per la prima volta, italiani a secco per tre stagioni di fila). Completano il podio Natnael Tesfatsion, alfiere della Drone Hopper Androni, e Georg Zimmermann compagno del vincitore. In top ten due italiani: Alessandro Verre dell’Arkea Samsic e Alessio Martinelli della Bardiani Csf Faizanè.