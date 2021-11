Pallavolo – Matec Spezia sconfitta e prima

La Spezia – Non è fortunata la Matec Group Spezia, a Pontedera, dove perde letteralmente sul filo di lana una partita che dopo 3 set sembrava avere in pugno. Ad ogni modo spezzine ancora prime, nel Girone I della Serie B2 nazionale femminile di pallavolo, seppur adesso non più da sole: in quanto raggiunte da quell’ Azzurra San Casciano-Fi che s’è imposto di netto, a Sarzana, in quella che era la 4.a giornata della B.

Per l’occasione…la Pieroni al palleggio (ma vi si è vista pure la Mariani) con una Chini top-scorer opposto, al centro capitan Leri e la Mutti con più apparizioni della stessa Gianardi, di banda la Roni e la Fusani; la Cazzetta il libero.

Tabellino.

AMBRA CAVALLINI – MATEC GROUP 3 – 2

SET: 25-21 / 13-25 / 13-25 / 25-21 / 18-16.

AMBRA CAVALLINI PONTEDERA: Lari 15, Puccini 10, Danti 10, Lucarelli 17, Lavorenti 6, Sgherri V. 0, Campani 7, Sgherri N. 0, Chericoni 3, Talini 0, liberi Miccoli e La Rocca; n.e. Chiti e Simoncini.

MATEC GROUP SPEZIA: Pieroni 3, Mariani 1, Chini 26, Leri 8, Mutti 9, Gianardi 0, Fusani 13, Roni 16, libero Cazzetta; n.e. D’ Ambrosio e Pilli.

ARBITRI: Silvia Bianchini e Gloria Salvati.