Calcio – Magrazzurri “corsaro” a Genova

Santo Stefano Magra – Prima di uscire il doppiettista Atzeni fa un uno-due, segnando prima di sinistro e poi di destro, nel volgere di una mezza dozzina di minuti ed è quanto basta al Magrazzurri per aggiudicarsi di netto il match in casa di un Marassi 1965 a cui non era bastata la ridda di sostituzioni in blocco (operata al 20’ della ripresa) per ricavare uno scossone alla propria tenuta di gara.

Reinseriti dunque tutti i titolari o quasi, dunque, il “Magra” si lascia alle spalle l’eliminazione in Coppa Italia di Promozione e avanza nel Girone B del campionato di Promozione ligure: a proposito questa l’odierna classifica ivi, dopo 9 giornate, coi santostefanesi ormai quasi in zona-playoff; da considerare che essi hanno giocato finora solo 7 gare contro le 8 o 9 di tutti gli altri…Golfo Pro Recco, Forza e Coraggio, Bogliasco e Sammargheritese punti 17; Don Bosco Spezia 15; Magrazzurri 13; Follo San Martino e Little James 12; Marassi 11; Tarros Sarzanese 10; Levanto 9; Goliardicapolis 7; Colli Ortonovo 5; Real Fieschi 4; Valdivara Cinque Terre 3.

Tabellino.

MARASSI – MAGRAZZURRI 0 – 2

MARCATORI: Atzeni al 52’ e 58’.

MARASSI 1965: Bianchi, Carratino, Allocca; Scagnetto, Bossi, Terribile; Boggiani (65’ Camoirano), Cuneo (65’ Sorgonà), Traverso; Cristiani e Rebecchio (65’ Boschi). All. Boschi Sr.

MAGRAZZURRI: Pietra, Capetta, Maloni (46’ Ratti); Cerri, Mazzantini, Cariati; Montani, Antonelli, Cantoni (85’ Forieri); Salamina e Atzeni (75’ Santunione e 80’ Conti). All. Paolini.

ARBITRO: Tanzella della Spezia.