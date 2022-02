Pallavolo – La Zephyr vuol tenere a bada il S. Anna Torino

Santo Stefano Magra – La Zephyr Mulattieri Valdimagra riceve sabato 19/2 al Palaconti santostefanese, per la 17.a giornata del campionato di Serie B maschile nazionale di volley (anche se ce ne sono almeno quattro da recuperare a causa della pandemia…) quel Sant’ Anna Tomcar Torino che gli sta subito dietro a centroclassifica, nel Girone A; seppur a qualche punto di distanza.

Per i rossoblù, la situazione di partenza è ancora peggiore di una settimana fa in occasione del capitombolo nel derby regionale col Cus, a Genova. Oltre a Fabio Bottaini e Diego Vescovi, per cui per coprire il ruolo di opposto pare annunciarsi un nuovo ricorso al pur valido Gabriele Argellati dalla squadra di Serie C, quella Mulattieri Creations che è in pratica la seconda compagine “zephyriana”: dovrebbe mancare pure Matteo Ruffo al centro. Ivi dentro dunque, in linea di massima, Nicolò Menini.