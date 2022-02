Pallavolo – Il Podenzana Tresana strizza l’occhio al 3.o posto

Podenzana – Prossimo impegno per il Podenzana Tresana Volley la trasferta di sabato 19/, ore 21 alla palestra “Lago Figoi” di Genova-Bolzaneto, contro la Serteco School Genova per la 14.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile: che poi sarebbe l’ultima se non ci fossero quattro turni da recuperare (per colpa della pandemia…).

Le podenzano-tresanesi, in piena salute come gli ultimi risultati testimoniano, possono tentare il sorpasso in classifica sulle genovesi; che sono avanti di un punto in terza posizione. Arbitra Riccardo Pezzi.

Avis Casarza-Paladonbosco Genova e Normac Ge-Tigullio Project Santa Margherita Ligure le altre partite in programma per l’occasione nel Girone B.