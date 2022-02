Spezia, ripristino e manutenzione di due ponti sulla Strada Provinciale SP8

La Provincia della Spezia, tramite il proprio Settore tecnico, ha deliberato un doppio intervento di ripristino e manutenzione di due ponte lungo la Strada Provinciale SP8 nei comuni di Rocchetta Vara e comune di Calice al Cornoviglio.

Si tratta della pratica di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo a cui seguirà nei tempi minimi previsti l’affido delle singole opere.

Per il ponte lungo la SP8 nel territorio di Rocchetta Vara l’importo complessivo stanziato è di 47.120 euro.

Per il ponte lungo la SP8 nel territorio di Calice al Cornoviglio l’importo complessivo stanziato è di 47.119,03 euro.

Per la necessità di garantire l’esecuzione rapida delle opere lungo una strada di grande importanza per il territorio della Val di Vara, al fine di evitare disagi per i residenti e nel contempo operare in tempi minimi per la messa in sicurezza delle infrastrutture, le opere saranno gestite tramute affidamento diretto dei lavori previa indagine informale esplorativa di mercato, consultando sei operatori economici individuati. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità e una maggiore economicità, si procederà per ciascun intervento a un confronto comparativo fra imprese individuate tra quelle iscritte all’elenco degli operatori della Provincia della Spezia oppure in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Regione Liguria).

“L’attenzione della Provincia sull’efficienza e sulla sicurezza della rete stradale è massima. Pur al minimo delle risorse i nostri uffici tecnici stanno portando avanti una serie di interventi di manutenzione e di ripristino che garantiscono di evitare chiusure di infrastrutture o strade. Purtroppo il nostro territorio è segnato da molte problematiche e per intervenire definitivamente su tutte serve poter avere le risorse economiche disponibili. Grazie al lavoro dell’Ente sono state attivate molte forme di finanziamento e, nei minimi tempi tecnici, molte opere importanti sono partite o sono in corso di attivazione. _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _

In Val di Vara sono attivi programmi di intervento attesi dai territori, come per i ponti di Piana Battolla, quello sull’Usurana ed ovviamente a Borghetto Vara, le opere sono individuate, ci sono dei tempi fissati e degli investimenti chiari. Il coordinamento con i Comuni è costante e tutto rientra in una visione unica della viabilità dell’intera area. Oltre a questo abbiamo centinaia di infrastrutture che di minore hanno solo la dimensione, ma che sono ugualmente strategiche ed indispensabili per garantire la mobilità. Su queste l’obiettivo è sempre quello di operare in tempi minimi per le necessarie manutenzioni, limitando i disagi”.