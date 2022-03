Pallavolo – La Zephyr torna al successo

Santo Stefano – Risultato che si commenta da solo, per quanto l’ultimo set sia stato equilibratissimo, quello che al Palaconti santostefanese la Zephyr Mulattieri Valdimagra rifila all’ Arti e Mestieri Collegno.

Per la cronaca fra i rossoblù capitan Grassi alzatore con Bottaini (che alla fine ha giocato…) opposto, al centro Nannini e Menini, di banda Magnani e Facchini; da libero Vignali in difesa e Ruggeri in ricezione.

Dall’altra parte della rete Matta ad alzare con Felisio in diagonale, Miraglia e capitan Campobasso centrali con Oberto libero, di mano D’ Ambrosio ed Emanuele: entrati pure Vladut e Casale.

A seguire poi gli altri risultati in quella che, nel Girone A della Serie B maschile nazionale, era la 21.a giornata.

Cus Genova-Admo Lavagna Ge 3-2, Global Colombo Genova-Pallavolo Novi Ligure Al 0-3, Negrini Acqui Terme Al-Fenera Chieri To 3-1, Pvlcerealterra Cirié To-Tomcar Sant’ Anna Torino 3-0 e Trading Logistic Spezia-Alto Canavese Cuorgné To 3-0.

Di seguito infine la conseguente classifica.

Negrini Acqui T. punti 48, Alto Canavese 40, Pvlcerealterra Cirié 33, Trading Logistic La Spezia 30, Pallavolo Novi L. 27, Fenera Chieri 26, Zephyr Mulattieri V. 24, Cus Ge 21, S. Anna Tomcar Torino 18, Arti e Mestieri 9, Admo Lavagna 8, Colombo Global Genova 7. Alla fine le prime 2 ai playoff e le ultime 3 in Serie C.

Tabellino.

ZEPHYR MULATTIERI – ARTI E MESTIERI 3 – 0

SET: 25-18 / 25-14 / 28-26.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 3, Bottaini 9, Nannini 9, Menini 8, Magnani 10, Facchini 9, liberi Vignali e Ruggeri; n.e. Orsini, Sisti, Vescovi, Ruffo, Calcagnini, Conti. All. Marselli.

ARTI E MESTIERI COLLEGNO TO: Campobasso 5, Emanuele 1, Matta 1, D’ Ambrosio 14, Vladut 0, Miraglia 11, Felisio 9, Casale 0, libero Oberto; n.e. Ruffinati, Bottino, Cannata. All. Rizzo.

ARBITRI: De Martino e Scialpi.