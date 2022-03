La Thailandia vieterà l’uso di risorse digitali come pagamenti da aprile

La Thailandia ha emesso regole che vietano l’utilizzo di risorse digitali per il pagamento di beni e servizi dal 1 aprile.

La scelta era in linea con le precedenti discussioni tra la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Bank of Thailand (BOT) sulla necessità di regolamentare tale attività da parte degli operatori del settore delle risorse digitali in quanto potrebbe avere un impatto sulla stabilità finanziaria del paese e sull’economia generale.

Gli operatori del settore degli asset digitali che forniscono tali servizi devono conformarsi alle nuove regole entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, ha affermato il Sec.

La Bank of Thailand ha affermato più volte di non supportare le criptovalute come pagamenti.

A gennaio, anche l’Indonesia aveva avvertito le società finanziarie di non offrire e facilitare le vendite di criptovalute.