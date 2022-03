Pallavolo – Matec sempre più prima

La Spezia – Risultato che lascia spazio a pochi commenti al Palamariotti spezzino, purtroppo per il “fanalino di coda” Pallavolo Scandicci, anche se stranamente tutti e tre i set sono stati alquanto equilibrati.

Nella Matec Group Spezia la Mariani in costruzione con la D’ Ambrosio opposto, capitan Leri al centro insieme alla Gianardi per quanto abbia fatto capolino la stessa Mutti, all’ala la Roni e la Fusani. Per la cronaca partita la Cazzetta, influenzata la Chini, a rifiatare in panchina la Pieroni e (al di là di una fugace apparizione) la medesima Mutti. Qualche attimo di apprensione, poi per fortuna rientrato, quando a metà circa della gara la Fusani è rimasta a terra qualche minuto. Nel frattempo coach Marco Damiani prosegue nel proprio intento di far respirare un po’ di Prima squadra, di volta in volta, a due “under” del settore giovanile e stavolta in panca c’erano infatti pure la Andreani e la Vanacore.

Bianconere così prime da sole; però l’ Ambra Cavallini ha giocato una partita di meno. Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone I della Serie B2 femminile nazionale, era la 21.a giornata: Baia Marinaio Cecina Li-Corbinelli Montespertoli Fi 0-3, Fenice Pistoia-Ariete Prato 3-0 e Timenet Empoli-Azzurra San Casciano 0-3. “Saltate” Nottolini Under 18 Lucca-Lunezia Volley e Ambra Cavallini Pontedera-Flora Buggiano Pt.

Consegue una classifica che recita…Matec Group La Spezia punti 41, Ambra Cavallini 38, Azzurra S. Casciano 36, Corbinelli Montespertoli 35, Ariete Prato 33, Flora Buggiano 28, Ricami Fenice Pistoia 27, Timenet Empoli 26, Lunezia 17, Baia Marinaio Cecina Li 12, Nottolini U18 Lu 3, Pallavolo Scandicci 1.

Tabellino.

MATEC GROUP SP – PALLAVOLO SCANDICCI 3 – 0

SET: 26-24 / 25-21 / 25-22.

MATEC GROUP SPEZIA: Mariani 2, D’ Ambrosio 5, Leri 8. Gianardi 9, Mutti 1, Roni 19, Fusani 10, libero Pilli; n.e. Pieroni, Andreani, Vanacore. All. Damiani.

PALLAVOLO SCANDICCI FI: Ghiotto, Napolitano, Cardenas, Dri, Lancioni, Bolognini, Niccoli, Sinforici, Fatticcioni, Migliarini, Magherini, liberi Coluccini e Maccanti. All. Tammone.

ARBITRI: Carbone e Gamalero.

Nella foto il momento del match in cui s’è temuto qualcosa di grave per Benedetta Fusani