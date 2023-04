Pallavolo – La Zephyr riceve la vicecapolista

Santo Stefano Magra – Grossa tegola quella che la Zephyr Mulattieri rischia sabato 29/4, ore 21 (perché alla penultima giornata come all’ultima si gioca tutti alla stessa ora…) al Palaconti di Santo Stefano Magra, per giunta contro la vicecapolista Canottieri Ongina Pc: rischiano di mancare le bande Lorenzo Facchini e in particolare il “bomber” Alessandro Magnani e dunque tandem Alessandro Salsi-Diego Vescovi alle viste ?

Coppia arbitrale tutta al femminile con Benedetta Fibbi e Katia Domenica Forte. Questi per la cronaca infine gli altri incontri del turno; Cus Genova-Fas Albisola Sv, Fenera Chieri-Colombo Ge, Mercatò Alba Cn-Pvlcerealterra Cirié To, Pallavolo Novo Ligure Al-Alto Canavese Cuorgné To, Parella Torino-Negrini Acqui Terme e Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia-Tomcar Pescatori S. Anna To.

Nella foto Diego Vescovi