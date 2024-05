Sold out per Gisella Vezzosi

Pienone alla prima presentazione del libro di Gisella Vezzosi “E nel cuore” al circolo San Francesco di Genova Sestri Ponente.

“E nel cuore” lo trovi SOLO SU AMAZON

Sabato pomeriggio si è svolta la presentazione del libro “E nel cuore” di Gisella Vezzosi presso il Circolo San Francesco in Piazza Poch 4, zona villa Rossi, a Genova Sestri Ponente.

È intervenuto il personal trainer, Dottore in Scienze Motorie e Chinesiologo, Alessandro Cignarale che ha parlato di sport, salute e alimentazione. A moderare l’incontro la giornalista radio televisiva Joy Cadenasso che ha interpretato anche alcuni estratti del romanzo. Evento organizzato da RGB Produzioni che ha curato e pubblicato il libro in self publishing. Apertura e intrattenimento a cura di Bruno Santoro.

Un vero trionfo per l’autrice genovese al suo primo libro che, emozionatissima, si è trovata di fronte una piacevole folla di futuri lettori, alcuni seduti sui gradini di pietra per posti andati sold out.

Fra la commozione generale di tutti i presenti e l’atmosfera fiabesca e suggestiva del giardino ospitante, l’incontro ha avuto un risvolto unico e toccante. Questo soprattutto grazie al romanzo, “E NEL CUORE”che, se pur breve, mette a nudo l’anima di una donna, l’autrice. Fra letture live tratte dal libro e le parole vere dell’autrice, Gisella è riuscita a coinvolgere il pubblico con la sua storia.

Una vita difficile, dolorosa ma anche ricca di amore. Quella vita che potrebbe essere comune a quella di molte altre persone. Ecco perché, nonostante sia un’autobiografia, il libro può essere davvero compreso dai più – come la stessa Vezzosi rivela all’incontro. E comunica inoltre che tutti viviamo il dolore della perdita, della malattia e dell’abbandono…ma con l’amore possiamo riuscire a lottare e andare avanti.

Nel libro racconta della madre, di sé stessa bambina, dei problemi di salute del marito e della voglia di aiutarlo a qualunque costo. Un marito dializzato, di recente guarito da un brutto male. Il messaggio del libro, dice Gisella, è positivo. Con l’amore è possibile affrontare ogni cosa, anche quella più difficile. “E nel cuore” ha anche lo scopo di sensibilizzare le persone a comprendere cosa si vive in queste dolorose situazioni e cosa prova ci trova in mezzo, suo malgrado.

Ad arricchire l’incontro e ad alternarsi con Gisella dialogando con Joy Cadenasso è stato il figlio, Alessandro Cignarale. Lui, da anni di professione personal trainer, oggi è Dottore in Scienze Motorie nonché Chinesiologo con l’intento di specializzarsi in nutrizione. Durante l’evento ha parlato dell’importanza dell’esercizio fisico, di prevenzione e di sana alimentazione.

SOCIAL:

Facebook —>

https://www.facebook.com/gisella.vezzosi.7 — https://www.facebook.com/acfitness.1996 — https://www.facebook.com/joycadenasso

Instagram —>

https://www.instagram.com/gisellavezzosi/ — https://www.instagram.com/alessandropt_/ — https://instagram.com/giorgiacadenasso84