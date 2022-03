Pallavolo – La Trading riceve la vicecapolista

La Spezia – Trading Logistic Spezia al completo a meno di sorprese all’ultimo, sabato 19/3, al Palamariotti spezzino contro l’ Alto Canavese di Cuorgné-To vicecapolista nel Girone A della Serie B maschile nazionale: è rientrato, dopo un mesetto, pure il giovane secondo libero Gianmarco Vindice.

Per la cronaca si gioca alle ore 18, per la 21.a giornata, arbitri Roberto Albonetti e Luca Giannini. L’impegno è di sicuro gravoso per i biancazzurri, data la classifica (dov’essi sono quarti) degli avversari, d’altronde urge loro un rilancio all’indomani della brusca caduta in casa della Tomcar Sant’ Anna Torino…

A proposito di “palaspezia”, ecco nel frattempo la notizia che vi sarà di scena il prossimo 24 Marzo il mitico Jùlio Velasco, l’allenatore italo-argentino che negli Anni Novanta rese più che maggiorenne la pallavolo italiana; a forza soprattutto di titoli mondiali ed europei con la Nazionale azzurra. Oggi Direttore tecnico del ramo giovanile della Federazione Italiana Pallavolo o Fipav, Velasco terrà appunto al palasport spezzino una lezione aperta a una rappresentanza di giovani atleti e atlete, giovedì 24/3 dalle ore 15 alle 19. Iscrizioni alla “lecture” di Jùlio aperte, sul sito della Fipav, sino a domenica prossima 20/3.

Nella foto un momento d’un recentissimo allenamento della Trading Logistic