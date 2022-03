Pallavolo – Pochi problemi per la Matec?

La Spezia – Matec Group Spezia al completo, a meno di sorprese all’ultimo istante, sabato 19/3 al Palamariotti contro la Pallavolo Scandicci “fanalino di coda”…con la solita eccezione del libero Maria Cazzetta, che saluta tutti e va a casa (è di Palermo) a operarsi dopo il brutto infortunio, coach Marco Damiani in proposito è categorico: <Se dovessimo conquistare la promozione in Serie B1 l’impresa sarà senz’altro anche sua; di questa atleta che per un paio d’anni ci ha sempre garantito un impegno costante e serissimo>.

Si gioca per la 21.a giornata del campionato di B2 femminile nazionale, Girone I, arbitrano Vincenzo Carbone e Marta Gamalero (ore 18).

Non gioca invece, per ragioni collegate alla pandemia, l’altra squadra della provincia. Ossia il Lunezia Volley che deve pertanto rinunciare, per adesso, alla trasferta in casa della Nottolini Under 18 Lucca a Capannori. A proposito a seguire gli altri incontri in programma nel turno nel raggruppamento.

Ambra Cavalllini Pontedera Pi-Flora Buggiano Pt, Baia Marinaio Cecina Li-Corbinelli Montespertoli Fi, Fenice Pistoia-Ariete Prato e Timenet Empoli-Azzurra San Casciano.

Infine ecco quella che è la classifica nel girone dopo il recupero stravinto dalla Matec alla Spezia contro l’Azzurra.

Ambra Cavallini e Matec Group Sp punti 38, Azzurra S. Casciano e Ariete Prato 33, Corbinelli Montespertoli 32, Flora Buggiano 28, Timenet Empoli 26, Ricami Fenice 24, Lunezia 17, Baia Marinaio 12, Nottolini Lu 3, Pallavolo Scandicci 1.