Pallavolo – La Trading Logistic vince pure a Lavagna

La Spezia – Non c’è derby regionale che tenga per la Trading Logistic Spezia. Dopo aver battuto le due squadre genovesi, il Global Colombo a domicilio prima e il Cus in casa poi, i biancazzurri fanno loro pure il derby del Levante contro l’ Admo battuto di netto a Lavagna.

Per la cronaca fra gli spezzini Martinez e parzialmente Figini al palleggio con Raso in diagonale dove s’è visto pure Briglia, al centro Moretti e capitan Moscarella, ma è comparso anche Anghinetti; di banda Lanzoni e Sorrenti, talvolta Giannarelli, mentre Baldassini ha fatto un po’ l’ala e un po’ l’opposto…De Muro il libero (mentre non è ancora rientrato Vindice).

Questi gli altri risultati infine nel Girone A della Serie B maschile nazionale dove si giocava per la 18.a giornata: Arti e Mestieri Collegno To-Fenera Chieri To 0-3, Cus Genova-Global Colombo Ge 3-2, Pallavolo Scandicci-Negrini Acqui Terme 0-3, Sant’ Anna Tomcar Torino-Alto Canavese Cuorgné To 1-3 e rinviata Pvlcerealterra-Zephyr Mulattieri Valdimagra.

In classifica, Trading Logistic adesso terza, seppur parecchio distanziata dalla coppia di testa Negrini-Alto Canavese. Ai playoff ci vanno le prime due.

Tabellino.

ADMO LAVAGNA – TRADING LOGISTIC SP 1 – 3

SET: 22-25 / 25-13 / 23-25 / 18-25.

ADMO LAVAGNA GE: Materno 3, Sanbucetti 10, Colombini 14, Assalino 2, Pianigiani 0, Mercorio 24, Rossi 14, Bisso 2, Ricceri 0, libero Garibaldi F.; n.e. Lagomarsino, Magliacane, Pastorino e Diaz. All. Grotto.

TRADING LOGISTIC SPEZIA: Martinez 0, Figini 0, Raso 18, Briglia 0, Moscarella 5, Moretti 4, Anghinetti 0, Lanzoni 10, Sorrenti 13, Giannarelli 1, Baldassini 3, libero De Muro. All. Cruciani.

ARBITRI: Forcella e Mezzadri.

