Calcio – Il Levanto abbatte la capolista

Levanto – Un colpo di tacco di Dimitri Righetti, nel recupero del primo tempo, risolve a favore del Levanto un match che a sorpresa (ma i levantesi finalmente al completo e in salute potrebbe essere capaci di altri “colpi”…) la capolista perde al “Raso Scaramuccia”: e chissà che non apra nuovi orizzonti a questo Levanto che il fresco mister Massimo Carrodano, ingaggiato per mantenere la squadra in Promozione, intanto la pilota a battere la capoclassifica.

Vedremo, nel frattempo i biancocelesti si mantengono fuori dalla zona-playout, applausi per quel colpo di tacco di Righetti su percussione di Romano che ha deciso il confronto. Va precisato tuttavia, che la Golfo Pro Recco ha dominato per la maggior parte del match, sebbene la sua supremazia abbia a tratti dato la suggestione della forza d’inerzia.

Infine ecco gli altri risultati in quella che, nel Girone B del campionato di Promozione ligure, era la 21.a giornata; Colli Ortonovo-Goliardicapolis 1-2, Forza e Coraggio-Sammargheritese 0-0, Little James Ge-Bogliasco 1-0, Magrazzurri-Real Fiesci 1-1 e Marassi 1965-Valdivara 5 Terre. 3-0. A riposo il Follo San Martino.

Tabellino.

LEVANTO – GOLFO PRO RECCO 1 – 0

MARCATORE: Righetti al 46’.

EVANTO: Vannucci, Parziale (80’ Zoppi), Moggia; Defilippi, Bonati, Del Vigo; Romano, Callo (70’ Daniello), Righetti; Motto (65’ Nicora) e Rezzano (56’ Martinez). All. Carrodano.

GOLFO PRO RECCO: Roi, Canepa, Bonci; Velati (46’ Bancalari), Bacigalupo, Cerrone (69’ Bertora); Foppiano A., Busi (84’ Picasso), Costa (63’ Massone); Malatesta e Monticone (84’ Zucca). All. Foppiano M.

ARBITRO: El Bouauoui.

Nella foto Dimitri Righetti