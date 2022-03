Calcio, il derby della Lanterna può valere la salvezza: c’è grande attesa per Sampdoria-Genoa

Il derby della Lanterna è per tradizione una delle stracittadine più importanti in Italia. In passato ha visto scontrarsi giocatori davvero forti, destinati poi a fare le fortune delle big tricolori, come nel caso di Milito, giusto per citarne uno.

Oggi, però, Genoa e Sampdoria non giocano né per il blasone, né per conquistare un posto in Europa, bensì per non retrocedere.

L’annata del grifone fino a questo momento è stata drammatica, e quasi lo stesso si può dire della Samp, ad un passo dall’essere invischiata nel fondo della classifica.

La situazione della Sampdoria e del Genoa

Il Genoa al momento sta vivendo una stagione da incubo, con il quartultimo posto che continua ad essere piuttosto distante. Purtroppo, la situazione sembra quasi compromessa, ma la speranza è sempre l’ultima a morire, e le squadre di fronte non sono esattamente delle corazzate.

In altre parole, con la svolta giusta e l’apporto di Blessin, la stagione del grifone potrebbe raddrizzarsi e – perché no – regalare anche una salvezza che attualmente sembra più che altro un miraggio.

Sta leggermente meglio la Sampdoria, che si trova fuori dalla zona retrocessione ma non di moltissimi punti. Anche qui c’è stato un cambio di panchina, che ha riportato l’ex Giampaolo alla guida del club.

Il presidente dei blucerchiati Marco Lanna, però, sembra essere fiducioso. Una fiducia che parte innanzitutto dalla rosa della Samp, che oggettivamente pare essere la più forte fra le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere.

È arrivato Giovinco durante la sessione del mercato invernale, ma si tratta di un’incognita che ad oggi non può dare alcuna garanzia. Il derby della Lanterna potrà dunque risultare decisivo per capire chi si salverà e chi dovrà patire fino alla fine, anche perché si giocherà praticamente a fine campionato.

Il derby della Lanterna: una stracittadina di grande fascino

Il prossimo derby della Lanterna verrà giocato ad inizio maggio, con il campionato in chiusura, e questo ovviamente aggiungerà ulteriore pepe alla stracittadina.

La partita verrà trasmessa su DAZN, e sarà visibile da chiunque in Italia abbia un account presso questa piattaforma.

È vero che quest’anno il derby della Lanterna sarà una battaglia fra due squadre non in ottima forma, ma è altrettanto vero che trascinerà con sé tutto il fascino della sua storia.

Samp e Genoa in passato hanno battagliato per le zone alte della classifica, introducendo campioni su campioni, tanti marcatori e giocando delle partite con un tasso tecnico altissimo.

La storia di questo derby vive anche di ricordi indelebili, come la monetina che colpì Briaschi, autore di una doppietta decisiva nel 1983.

Per quel che riguarda i campionissimi che hanno acceso i pomeriggi dei tifosi delle due squadre di Genova, impossibile non citare la mitica Samp di Vialli e di Mancini. Si chiude con il ricordo del derby del 2009, segnato a fuoco da una tripletta di Diego Milito.