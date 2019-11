Pallavolo – Il Podenzana Volley è di nuovo primo

Barbarasco – Terzo 3-0 a favore su altrettanti incontri, per il Podenzana Volley che così recupera il comando della classifica nel Girone B della Serie D ligure femminile di pallavolo, sebbene in coabitazione con la Serteco Genova che comunque ha giocato una partita in più. Solo il primo set ha riservato qualche difficoltà alle rossoblù, contro la Normac Albaro a Barbarasco, poi tutto in discesa.

Podenzanesi sul parquet con la Ruffini al palleggio e capitan Barbieri opposto, la Giovanelli e la Baldi al centro dove s’è vista anche la La Mattina, la “top scorer” Francesca Leonardi e la Boricean di banda ove è apparsa la stessa Gerali. In panchina le tre ancora in via di recupero dalla convalescenza, Brusoni, Bartoli e Allegretto più la giovanissima Taddei.

Da parte propria le genovesi hanno schierato la Coppolecchia in costruzione e la Talocchi in alternanza con la Speciale in diagonale, la Mattiuzzo e la Facco centrali, all’ala la Casanova e a tratti appunto la Speciale se no la Leone (entrate pure la Tangari da opposto, la Celso di mano, la Fusari da libero e il “jolly” Gaggero).

Questi poi gli altri risultati nel raggruppamento in questa 4.a giornata: Acli Santa Sabina-Cus Genova 3-0, Agv Campomorone-Hyposense Albaro 3-0, Paladonbosco Genova-Psm Rapallo post. 4/1/2020, Serteco Genova-Centro Volley Spezia 3-1 e Lunezia Volley-Tecnocasa Chiavari rinviata.

Ne consegue una classifica che recita…Podenzana e Serteco punti 9, Agv Campomorone e Hyposense Albaro 7, Paladonbosco Genova, Acli Santa Sabina Genova, Normac Albaro 5, Centro Volley La Spezia 4, Tecnocasa Chiavari e Volley Lunezia 3, Psm Rapallo e Cus Genova 0.

Ecco infine il prossimo turno; Cus-Lunezia, Centro Volley Sp-Podenzana, Normac-Campomorone, Paladonbosco-Acli S. Sabina, Psm-Serteco e Tecnocasa-Hyposense.

PODENZANA VOLLEY – NORMAC ALBARO 3 – 0

SET: 25-22 in 22 minuti / 25-13 in 21 / 25-10 in 18.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini 5, Barbieri 6, Giovanelli 10, Baldi 5, La Mattina 2, Leonardi F. 18, Boricean 4, Gerali 0, Leonardi J. Libero; n.e. Allegretto, Bartoli, Taddei, Brusoni. All. Caselli.

NORMAC ALBARO GE: Coppolecchia 0, Talocchi 4, Tangari 1, Mattiuzzo 8, Facco 4, Speziale 3, Leone 1, Casanova 3, Celso 0, Gaggero 1, Parodi e Fusari liberi. All. Ghiglione.

ARBITRO: Donato Sabato.