Calcio – Levanto imbattuto a Santa Margherita

Levanto – Il Levanto prosegue nel suo buon momento uscendo imbattuto da quel “Broccardo” che la volta prima aveva visto cadere rovinosamente la vicecapolista Cadimare, né la Sammargheritese può rammaricarsi più di tanto per il calcio di rigore parato da Zito a Gambarelli, poiché i levantesi hanno giocato a viso aperto per quasi tutto l’incontro al di là del “forcing” finale dei padroni di casa. Biancocelesti in attesa ora della capoclassifica Forza e Coraggio nel recupero di mercoledì 13/11 a Levanto.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone D del campionato di Promozione ligure, era la 9.a giornata (una però va sostanzialmente recuperata a causa del maltempo): Bogliasco-Vallescrivia 0-1, Don Bosco Sp-Magra Azzurri 3-1, Forza e Coraggio-Marassi 1965 3-1, Golfo Pro Recco-Real Fieschi 2-0, Goliardicapolis-James 3-1, Ortonovo-Canaletto S. 0-1 e Valdivara 5 Terre-Cadimare 1-3 Prossimo Turno Cadimare-Bogliasco Canaletto S.-Vallescrivia Golfo Pro Recco-Sammargheritese LC James-Don Bosco Spezia Levanto-Ortonovo Magra Azzurri-Forza e Coraggio Marassi 1965-Goliardicapolis Real Fieschi-Valdivara 5 Terre

Cadimare-Colli Ortonovo, Canaletto-Goliardicapolis, James-Bogliasco, Levanto-Forza e Coraggio, Magra Azzurri-Golfo Pro Recco, Marassi-Valdivara, Real Fieschi-Sammargheritese e Vallescrivia-D. Bosco Sp.

Ne consegue una classifica che recita…Forza e Coraggio punti 19, Cadimare 17, Goliardicapolis e Golfo Pro Recco 16, Canaletto Sepor e Vallescrivia 15, Colli Ortonovo, James. Marassi 1965 13, Sammargheritese e Magra Azzurri 9, Levanto 8, Bogliasco 7, Real Fieschi e Don Bosco Spezia 6, Valdivara Cinque Terre 4.

SAMMARGHERITESE – LEVANTO 0 – 0

SAMMARGHERITESE: Calori, Guarrella, Moladori; Gambarelli (66’Salano), Di Carlo, Mortola; Gallio, Bufo (50’ Bosetti), Canella (70’ Larizza); Paoletti e Amandolesi. A disp. Adamoli, Peragallo, Ori, Solari, Giacobbe. All. Camisa.

LEVANTO: Zito, Agrò, Nicora; Bertano, Mozzachiodi, Baccelli (60’ Caridi); Romano, Sassarini, Righetti (76’ Garibotti); Tuvo (85’ Merani) e Rezzano. A disp. Lagaxo, Zoppi, Nicora E., Barilari, Callo, Conti. All.Agata

ARBITRO: Pucci della Spezia; guardalinee Storace e Bisio di Novi Ligure.

Nella foto da sinistra il preparatore dei portieri Bagnasco, il d.s Corsano, il vicepresidente Currarino e il segretario Bussani