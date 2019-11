Pallavolo – Lunezia implacabile pure contro l’Olympia Voltri

Sarzana – Al Palabologna sarzanese il Lunezia Volley tarda a carburare, in particolare è deficitario un avvio che la vede sotto per 5-10, tuttavia la progressione che ostenta in rimonta e la freddezza che mantiene nel far proprio un primo set risoltosi sul filo dei 2 punti…avvertono che la co-capolista con la Normac Genova sta entrando in partita e, il resto del match con Voltri, lo confermerà in pieno.

Per la cronaca, nel Lunezia la Brizzi al palleggio con una Zanini “super” opposto (la Lupi ha giocato poco per problemini di schiena) e una brillante Mendoza al centro assieme alla Santagostino e a una Buccelli sempre efficace in battuta, all’ala la Gorgoglione e capitan Marku; da libero a fianco della Salvetti è stata piacevolmente scoperta la Bernardini, in quanto un ginocchio ha costretto in tribuna la Fiorino, insieme all’indisponibile banda Spadone. In costruzione si è vista pure una promettente Lazzarini anche per dare un po’ di rifiato a una Brizzi con qualche problema muscolare.

Tra le voltresi, la Ottonello alzatore con la Cappellino in diagonale, dove è apparsa anche la Polisini: centrali la Fiorucci, la Trentarosso e la Mariscotti, di mano la Allegri e capitan Bottino con la Ferrando e la Sciutto liberi. Ha fatto capolino pure il “jolly” Campanella.

Di seguito poi gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure femminile, era la 4.a giornata.

Admo-Amadeo 3-1, Albenga-Nuova Lega Pallavolo 3-1, Cffs-Avis 3-1, Iglina-Volare 3-0, Normac-Vgp 3-0. Tigullio Project-Celle Varazze 1-3.

A seguire infine la classifica che consegue.

Normac Ge e Volley Lunezia punti 12, Cffs Cogoleto e Iglina Albisola 9, Celle Varazze e Albenga 7, Vgp Sestri Ponente 6, Avis Casarza Ligure 5, Subaru Olympia e Tigullio 4, Admo Lavagna 3, Volare Genova 2, Nuova Lega Pallavolo San Remo 1, Grafiche Amadeo S. Remo 0.

LUNEZIA VOLLEY – OLYMPIA SUBARU 3 – 0

SET: 26-24 / 25-14 / 25-7.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Lazzarini 1, Zanini 12, Lupi 1, Mendoza 10, Santagostino 2, Buccelli 3, Marku 7, Gorgoglione 16, Bernardini e Salvetti liberi. All. Giannoni e Giannini.

SUBARU OLYMPIA VOLTRI GE: Ottonello, Cappellino, Fiorucci, Trentarossi, Mariscotti, Bottino, Allegri, Campanella, Polisini, Sciutto e Ferrando liberi; n.e. Pastorino e Beverini. All. Valente e Barabino.

ARBITRI: Tonino e Alba Piazza.