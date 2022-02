Pallavolo – Il Podenzana Tresana non si ferma più

Podenzana – Perentorio tre zero quello con cui il Podenzana Tresana Volley si ripresenta sul parquet dopo un paio di mesi, tra feste e pandemia, di fermo ai vari campionati pallavolistici. D’accordo, al di là della rete c’era un’Avis Casarza Ligure “fanalino di coda” nel Girone B della Serie C ligure femminile, ma dopo tanto “stop” i riavvii sono sempre una mezza incognita…mentre le rossoblù sono apparse per l’occasione un’assoluta certezza che non a caso si mantiene a ridosso delle prime in graduatoria.

Podenzano-tresanesi nell’occasione con la Deste ad alzare e la Briglia in diagonale, in mezzo la Giovanelli e la Allegretto con Jessica Leonardi libero, all’ala la Protopapa e capitan Francesca Leonardi; entrate pure il centrale Benvenuti e il “jolly” Bartoli (rimaste in panchina, la Torrini, la Bacchini e la Sisti).

Negli altri due match del girone, in quella che è stata la 13.a giornata per quanto ce ne siano da recuperare quattro, Admo-Normac 3-0 e Tigullio-Serteco 3-2.

Questa la classifica che ne deriva: Admo Lavagna punti 21; Tigullo Project Santa Margherita Ligure 17; Serteco School Genova 15; Podenzana Tresana 14; Paladonbosco Ge 6; Normac Ge 5; Avis Casarza L. 0.

Tabellino.

PODENZANA TRESANA – AVIS CASARZA 3 – 0

SET: 25-7 / 25-4 / 25-17.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Deste 6, Briglia 2, Giovanelli 4, Benvenuti 4, Bartoli 8, Allegretto 8, Leonardi F. 11, Protopapa 10, libero Leonardi J.

AVIS CASARZA LIGURE: Ceragioli, Bo, Servente, Ghiggeri, Carrara, Silvano, Cirelli, Galantini, Stagnaro, Marino.

ARBITRI: Shuli e Piazza.