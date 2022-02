La Viabilità di S.Stefano Magra e la sicurezza degli abitanti, il Comune e l’assessorato alla viabilità hanno istituito tre nuove “Zone 30”

La Viabilità di S.Stefano Magra e la sicurezza degli abitanti, con l’installazione di appositi rallentatori e segnaletica stradale che in alcune aree ha abbassato il limite di velocità a 30 Km/h.

Nell’ottica di aumentare la sicurezza sulle strade per l’abitato e i pedoni, gli interventi di regolamentazione stradale avvenuti in questi giorni hanno interessato zone residenziali ad alta concentrazione abitativa e traffico intenso.

Per la precisione è stato collocato un rallentatore di velocità in via Volta nel tratto compreso tra il civico 23 e il civico 33; due rallentatori sono stati posti anche in via Ara, tra il civico 5 e il numero 35, all’intersezione con Via Scoglio Varano dove è stata istituita la Zona 30.

La velocità massima di 30 km orari è stata imposta anche in via Cerreti, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Gramsci e il civico 73 di via Cerreti dove è stato installato un altro rallentatore.

Questi interventi sono stati possibili grazie alla collaborazione tra Comune e Polizia Municipale, in particolare al Comandante Maurizio Peroni e al Vice Comandante Andrea Prassini che hanno accolto le numerose segnalazioni ricevute dagli abitanti delle zone interessate a causa dell’eccessiva velocità di molti veicoli in transito lungo quelle stesse strade.