E’ tornata la pluripremiata superstar latina OZUNA, scende in campo con il suo nuovo singolo “Deprimida”, disponibile su tutte le piattaforme

E’ tornata la pluripremiata superstar latina OZUNA, il brano anticipa la pubblicazione di “OZUTOCHI”, il nuovo album del cantautore portoricano in uscita nei prossimi mesi.

“Deprimida” è un brano caratterizzato dalle tipiche sonorità reggaeton che hanno reso Ozuna una superstar mondiale.

Con il suo stile unico e la sua voce accattivante, l’artista, che si autodefinisce “spazzos todo los dias”, dà al seducente testo di De Sguainesdel brano quel tocco da cattivo ragazzo.

Il singolo racconta la storia di una donna che a causa dei numerosi problemi presenti nella sua relazione, decide di buttarsi in una nuova avventura amorosa.

È online anche il videoclip ufficiale del brano (https://www.youtube.com/results?search_query=ozuna+deprimida), diretto da Nuno Gomes e girato a Miami con un sofisticato e complesso processo one-take. Il video, dopo sole poche ore dalla sua pubblicazione, conta già circa 2 MILIONI di visualizzazioni su YouTube.

La superstar portoricana ha iniziato il suo 2022 con un’importante collaborazione insieme alla superstar vincitrice di GRAMMY Christina Aguilera, in “SANTO”, brano che fa parte dell’ultimo EP in spagnolo della cantante “LA FUERZA”. Il videoclip ufficiale del singolo ha già superato i 14 milioni di visualizzazioni su YouTube

Ozuna, uno degli artisti di lingua spagnola più ascoltati nel mondo, ha conquistato nuove certificazioni RIAA con i suoi due più recenti album: 6x PLATINO per “ENOC” (2020) e 4x PLATINO per “NIBIRU” (2019).

OZUNA

Il più volte premiato cantautore portoricano OZUNA è uno degli artisti più ascoltati e iconici della musica Latina in tutto il mondo.

Dagli inizi della sua carriera nel 2015, l’artista ha vinto innumerevoli premi, è stato inserito nella lista delle persone più influenti secondo il Time Magazine (2019), e ha vinto il BMI Award come Contemporary Latin Songwriter of the Year (2019, 2021) e per il singolo “Taki Taki” come Contemporary Latin Song of the Year (2020).

Nel 2020 ha vinto anche due Latin Grammys per la collaborazione con ROSALÍA nel brano “Yo x Ti, Tú x Mí”. Si è aggiudicato anche l’Extraordinary Evolution Award nel 2021 ai Latin American Music Awards.

Nella Repubblica Domenicana Ozuna ha recentemente ricevuto il Soberano Solidario Award all’edizione 2021 dei Premios Soberano per il suo impegno umanitario. Inoltre, detiene 4 Guinnes World Records™.