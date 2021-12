Pallavolo – Il Podenzana riceve la Normac Genova

Podenzana – Il Podenzana Tresana Volley conclude il 2021 con la seconda partita interna consecutiva, per l’ 8.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile (Girone B) riceve infatti a Barbarasco la Normac Genova, alle ore 20 di domenica 19/12. Se nel turno precedente le rossoblù, a centroclassifica, hanno raccolto un punto contro la vicecapolista Serteco School…stavolta ospitando la penultima dovrebbero andare teoricamente a nozze; ma ovviamente mai abbassare la guardia. Per la cronaca arbitrano Valerio Portaccio e Redi Shuli. Le altre due gare in programma sono due derby, quello genovese fra Paladonbosco e Serteco a Sampierdarena e quello del Levante, fra il Tigullio Project e la capoclassifica Admo Lavagna a Santa Margherita Ligure: a riposo il “fanalino di coda” Avis Casarza.

Nella foto il “martello” Francesca Protopapa